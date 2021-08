Chinesischer E-Autobauer Nio „Wir wollen ein besseres Produkt als Tesla zu einem niedrigeren Preis machen“

Der Autobauer präsentiert seine Fahrzeuge in China über sogenannte Nio Houses, in denen es neben Wohnzimmer, Küche und Bibliothek auch Spielflächen für Kinder gibt. Das erste House außerhalb Chinas entsteht derzeit in Oslo, Nio will es im September auf 2000 Quadratmetern im Zentrum der Hauptstadt Norwegens eröffnen. Der Verkauf läuft nicht immer über professionelles Personal, sondern teilweise über „User“ (Nutzer/Kunden): Markenfans begeistern Interessenten. Auch in Oslo, heißt es bei Nio, dürften bereits überzeugte Markenbotschafter neue Interessenten und Besucher empfangen.