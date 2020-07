Chinesischer Lkw-Markt stützt Geschäft Knorr-Bremse trotzt Coronakrise

Der Konzern hatte im März seine Geschäftsprognose gekippt und erklärt, er könne das Ausmaß der Rückgänge nicht absehen. Zuletzt hatte Knorr-Bremse einen Lichtblick in China ausgemacht. Das dortige Lkw-Geschäft habe sich im April und Mai deutlich erholt, Die Produktion sei sogar auf Rekordniveau gestiegen. Auch die Kurzarbeit in Deutschland habe das Unternehmen entlastet. Die Lkw-Märkte in Europa und Amerika blieben allerdings schwierig.