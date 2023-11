Chiphersteller Infineon glänzt mit Rekordergebnis

Mitten in einer milliardenschweren Investitionsoffensive hat Infineon Rekordergebnisse erzielt. Für das angelaufene Geschäftsjahr stellte der Chip-Hersteller am Mittwoch eine Fortsetzung dieses Trends in Aussicht, allerdings mit geringeren Wachstumsraten. Firmenchef Jochen Hanebeck begründete dies mit einer unterschiedlichen Entwicklung der Absatzmärkte. „Das strukturelle Halbleiterwachstum in den Bereichen erneuerbare Energien, Elektromobilität – insbesondere in China – und bei Mikrocontrollern für die Automobilindustrie ist ungebrochen.“ In der Verbraucherelektronik oder bei Kommunikationsanwendungen schwächele die Nachfrage dagegen.