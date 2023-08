Chipkonzern TSMC kündigt Chipfabrik in Dresden an

08. August 2023

Der taiwanische Chiphersteller TSMC baut eine Halbleiterfabrik in Dresden. Bild: dpa Bild:

Der taiwanesische Chipkonzern TSMC kommt nach Ostdeutschland. Rund zehn Milliarden Euro will der Chip-Riese mit Bosch, Infineon und NXP gemeinsam in den Bau investieren. Was bisher bekannt ist.