Chipkrise „Dramatische Unterauslastung“: Volkwagen kappt Nachtschichten am Hauptsitz

Die Gespräche könnten schwierig werden. Zudem stehe Abstimmungsbedarf in weiteren Fragen an: „Geraten Schichtpläne in Bewegung, zieht das vieles nach sich.“ Die Debatte über eine generelle Flexibilisierung des Arbeitszeitsystems in der Fertigung - von Cavallo parallel zu neuen Homeoffice-Regelungen in der Verwaltung angestoßen – dürfte erst einmal zurücktreten.