Chipkrise Infineons neue Chipfabrik in Dresden – eine „fantastische Investition“?

In Dresden finde etwa die Hälfte der europäischen Chipproduktion statt, sagt Sachsens Staatskanzleichef Schenk. Die 17 Milliarden Euro, die die Bundesregierung an Förderungen für Chips in den Haushalt eingestellt habe, müssten fortgeschrieben werden. „Sonst droht das ein Strohfeuer zu werden.“ Allein Intel verlangt für seine 17-Milliarden-Euro-Fab mindestens 10 Milliarden Euro an Subventionen.