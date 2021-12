Chipmangel: Autoverband VDIK erwartet 2022 deutliche Erholung des deutschen Marktes

Für dieses Jahr rechnet der VDIK mit einem Absatzminus von elf Prozent auf nur noch 2,6 Millionen Neuzulassungen. Damit würden 300.000 Fahrzeuge weniger auf die Straße gebracht als im Corona-Jahr 2020. Der Boom bei E-Autos hielt unterdessen an. In diesem Jahr werden nach VDIK-Schätzungen 340.000 rein batterieelektrische (plus 76 Prozent) und 320.000 Plug-in-Hybride (plus 61 Prozent) zugelassen. Jeder vierte Neuwagen war damit ein E-Fahrzeug.