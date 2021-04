Chipmangel: US-Autobauer Ford stoppt Produktion in sechs weiteren Werken

Die weltweite Chipknappheit zwingt den US-Autokonzern zu zusätzlichen vorübergehenden Unterbrechungen der Produktion. In fünf US-Werken und einer Anlage in der Türkei würden nun auch die Bänder für kurze Zeit gestoppt, teilt der Pkw-Hersteller mit. Ford gab nicht bekannt, wie viele Fahrzeuge von der Maßnahme betroffen seien. Bereits im März musste Ford die Produktion in zwei US-Werken und in Köln wegen des Chipmangels anhalten.