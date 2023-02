CO2-Ausgleich: UN vermitteln offenbar unwirksame Klimazertifikate

Flip und die WirtschaftsWoche untersuchten unter anderem ein Staudamm-Projekt in Brasilien, dessen CO2-Zertifikate ein brasilianisches Unternehmen in dem Online-Shop der UN anbietet. Nach Angaben verantwortlicher Mitarbeiter des Betreibers wäre der Staudamm auch ohne das Geld aus den Zertifikaten gebaut worden. Das Projekt spart demnach keine zusätzlichen Emissionen ein. Die Zertifikate, die damit in Verbindung stehen, dürften also wertlos sein. Trotz mehrfacher Anfrage äußerten sich die UN nicht zu den Ergebnissen der Recherche.