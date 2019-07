CO2-Emissionen: So gerechtfertigt ist das grüne Gewissen der Dax-Konzerne

Was Klimaziele angeht, übertrumpfen sich die großen Konzerne gerne. Bis 2050 will sie CO2-neutral sein, verkündete die Deutsche Post DHL vor einigen Jahren medienwirksam. Sie hängte sich eine große, moosbewachsene Null ins Foyer, mehrere Meter hoch. Das gleiche Ziel strebt auch Thyssenkrupp an.