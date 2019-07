Andere Unternehmen rechnen erst gar nicht damit, dass sie ihre Emissionen reduzieren können. So teilt die Telekom teilt mit, dass sie in den kommenden Jahren von einem „steigenden Energieverbrauch“ ausgeht. Das hänge vor allem mit dem Ausbau der Mobilfunknetze und benötigten Rechenzentrumskapazitäten zusammen. Auch die Deutsche Post DHL verzeichnete im vergangenen Jahr um über zwei Prozent steigende Emissionen und führt das auf das Marktwachstum zurück. Innerhalb von Deutschland setzt der Logistiker seinen Elektrolieferwagen StreetScooter und Lastenfahrräder ein. Aber zu den Dienstleistungen gehört auch die Expresslieferung per Flugzeug, die einen Großteil der Emissionen ausmacht.



Auffällig ist auch die Entwicklung von RWE: Zählt man Scope 1, 2 und 3 zusammen, hat der Konzern im vergangenen Jahr um mehr als 40 Prozent bei den Emissionen zugelegt. Der Grund dafür liegt in der sich verändernden Struktur des Konzerns: RWE führt ein Tauschgeschäft mit Konkurrent E.On durch und gibt dabei auch die Grünstrom-Tochter Innogy ab. „Nach Abschluss der Transaktion und dem Verkauf der RWE-Anteile an Innogy wird der Ausweis unserer Emissionen wieder entsprechend niedriger ausfallen“, erklärt der Konzern.