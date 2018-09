CO2-Grenzwerte Deutsche Autobranche in Aufruhr

Dort ist die Angst groß, dass in Brüssel scharfe Limits beschlossen werden, auch wenn es nicht unbedingt bei den nun angepeilten Werten bleibt. Die Branche ist in Aufruhr – obwohl sie gewusst hat, dass sich Kanzlerin Angela Merkel nicht wie in der Vergangenheit für die Automobilhersteller in die Bresche werfen wird. Vor fünf Jahren hatte Merkel einen fertig ausverhandelten Kompromiss aufschnüren lassen. Doch nach dem Dieselskandal und angesichts des Verdachts, dass die Branche in einem großangelegten Kartell illegale Absprachen getroffen hat, kann die Branche nicht mehr auf die Kanzlerin als Fürsprecherin zählen. Dass die Bundesregierung sich derart wenig in den Gesetzgebungsprozess einbringt, überrascht die Branche dennoch. Ohne eigene Position hat Deutschland keinen Einfluss in Brüssel.