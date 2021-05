Colonial Pipeline: US-Regierung unterstützt Pipeline-Betreiber nach Hackerangriff

Colonial Pipeline transportiert pro Tag 2,5 Millionen Barrel an Kraftstoffen von Raffinerien an der Golf-Küste in östliche und südliche Bundesstaaten durch ihre insgesamt 8850 Kilometer langen Leitungen. Fast die Hälfte der Kraftstoff-Versorgung der US-Ostküste fließt durch diese Pipelines. Zu den Abnehmern zählen auch mehrere Flughäfen wie der weltgrößte Airport in Atlanta. Ein längerer Stillstand könnte zudem die Preise an den Zapfsäulen vor der sommerlichen Hauptfahrzeit in den USA in die Höhe schnellen lassen.