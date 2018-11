Consumer-Health-Sparte Bayer plant wohl Sparprogramm und Stellenabbau

Zwar sollten auch in der Pharmaforschung und im Agrargeschäft, das Bayer mit der Monsanto-Übernahme ausgebaut hatte, Stellen wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen werde es zumindest in Deutschland aber nicht geben. Dort gelte der Vertrag zur Standortsicherung, den der Konzern mit den Arbeitnehmervertretern bis Ende 2020 abgeschlossen hat. Das gelte aber nicht für die Sparte Consumer Health, die ihren Sitz im schweizerischen Basel hat. Eine mit der Sache vertraute Person sagte der Nachrichtenagentur Reuters jedoch am Mittwoch, der Schwerpunkt der Sparmaßnahmen liege nicht allein in Basel, sondern alle drei Sparten hätten mit Schritten zu rechnen.