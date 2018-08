Containerschiff-Reederei Maersk trennt sich vom Bohrgeschäft

Die weltgrößte Containerschiff-Reederei A.P. Moeller-Maersk verabschiedet sich endgültig vom Öl- und Gasgeschäft. Nachdem der Konzern bereits 2017 einen Großteil der Sparte an den französischen Energieriesen Total verkauft hat, soll nun das noch verbliebene Bohrgeschäft abgespalten und im kommenden Jahr an die Börse in Kopenhagen gebracht werden, wie Maersk am Freitag mitteilte. Das dänische Unternehmen will sich künftig ausschließlich auf das Transport- und Logistikgeschäft konzentrieren.