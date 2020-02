Continental Streit um geplante Schließung der Produktion in Babenhausen

Noch hofft der Betriebsrat ohnehin, das Management davon zu überzeugen, andere Conti-Produkte in Babenhausen produzieren zu lassen. So hat der Betriebsrat bei dem wirtschaftlichen Berater „Validated Advice“ ein Gutachten mit dem Ziel in Auftrag gegeben, Alternativen für das Werk zu entwickeln und Mitarbeiter am Standort zu halten. In zwei bis drei Wochen rechnet der Betriebsrat mit dem Abschlussbericht und will die Ergebnisse dann mit Continental verhandeln. Bislang zeichne sich ab, „dass eine Einstellung der Serienproduktion in Babenhausen nicht zwingend erforderlich ist“, sagt Weihert.



Noch hoffen sie in Babenhausen.