Continentalchef Degenhart schreibt Mitarbeitern „Fundamente für profitables Wachstum“ gelegt

Continentalchef Elmar Degenhart hat sich nach seinem angekündigten Rücktritt in einem Brief an die Mitarbeiter gewandt. Es habe es „immer als Teil meiner Führungsrolle angesehen, eines Tages den Staffelstab möglichst selbstbestimmt, unter geordneten Verhältnissen und völlig geregelt an meine Nachfolge zu übergeben“, schreibt er in einem Brief, der der WirtschaftsWoche vorliegt. Nun habe ein persönlicher Grund ihn zum Rücktritt bewogen: „Die Kraftanstrengungen zum Wohle unserer Organisation waren in den zurückliegenden Jahren und gerade in den jüngsten Tagen für mich persönlich sehr groß.