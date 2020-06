Corona-Ausbruch bei Tönnies „Ich bin schockiert“

Bei einem großangelegten Corona-Reihentest durch die Gesundheitsbehörden nach einem Ausbruch in einer Fleischfabrik im Kreis Coesfeld im Mai waren bei Tönnies zunächst nur wenige Fälle festgestellt worden. Nach Unternehmensangaben wurde allerdings bei späteren Tests ein Infektionsherd identifiziert. Obwohl alle Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne geschickt worden seien, habe es weitere Infektionen in dem Schweinefleisch-Zerlegebetrieb gegeben.



Robert Tönnies sieht die Schuld für die Infektionen in Schlachtbetrieben unter anderem bei dem System der Werkverträge, welches viele Arbeiterinnen und Arbeiter in unzumutbare Wohnverhältnisse zwinge, „die mit einem hohen Ansteckungsrisiko verbunden sind und nur wenig Schutzmöglichkeiten bieten, wenn einmal eine Infektion auftritt.“