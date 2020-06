Corona-Ausbruch bei Tönnies Wegen über 650 infizierter Mitarbeiter bricht Familienstreit wieder auf

Mit 657 Neuinfizierten allein seit Anfang der Woche nimmt der Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück immer größere Ausmaße an. Als Folge dessen müssen nun 7000 Menschen in Quarantäne, wie Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) vom Landkreis Gütersloh verfügte. Dazu zählen nach seinen Angaben die Beschäftigten auf dem Werksgelände, die Infizierten sowie ihre unmittelbaren Kontaktpersonen. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen könnte im Laufe der Woche noch weiter steigen, da noch weitere Ergebnisse ausstehen. Die Zeitungen „Westfalen-Blatt“ und „Neue Westfälische“ hatten zuvor darüber berichtet.