Corona EU-Behörde EMA gibt grünes Licht für Novavax-Impfstoff

Zuletzt kündigte Novavax eine Kooperation mit dem Serum Institute of India an, dem weltgrößten Hersteller von Impfstoffen. Man sei in einer hervorragenden Position, um 2022 mehr als zwei Milliarden Impfdosen herzustellen. Das Unternehmen teilte zudem mit, es bereite eine speziell auf die Omikron-Variante des Coronavirus abgestimmte Version seines Impfstoffs vor. Die Produktion könnte bereits im Januar beginnen.



