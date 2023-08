Corona-Impfprozess in Bamberg AstraZeneca vor Gericht: Etappensieg gegen die „zwei Goliaths“

Am Ende des heutigen Prozesstages stand zwar kein Urteil, aber dennoch ein kleiner Erfolg für die Klägerin: Der Senat des Oberlandesgerichtes Bamberg geht nun davon aus, dass die Frau nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden wäre, wenn das Risiko einer Darmvenenthrombose in der Fachinformation des Herstellers dargestellt gewesen wäre. Dies teilte das Gericht an diesem Montag mit. Die Kammer möchte nun ein Gutachten einholen. So soll die Frage geklärt werden, „ob eine Darstellung in der Fachinformation nach dem damaligen wissenschaftlichen Stand geboten war“.