Corona-Impfstoff 80 Millionen Impfstoffdosen für Deutschland: Moderna legt den Turbo ein

Eine weitere Investition in Deutschland schließt Staner nicht aus: „Wir prüfen derzeit, an welchen Standorten wir weitere Produktionskapazität aufbauen könnten. Auch Deutschland kommt hier in Betracht. Wir sind dazu in Gesprächen mit der deutschen Regierung.“ Konkreter wollte der Manager nicht werden. Moderna hat bereits angekündigt, im Jahr 2021 weltweit etwa eine Milliarde Impfstoffdosen zu produzieren.



