Corona-Impfstoff AstraZeneca veröffentlicht Vertrag

Derweil bereitet sich die Europäische Union auf eine Verschärfung der Ausfuhrbestimmungen für Covid-19-Impfstoffe vor. Am heutigen Freitag will die EU-Kommission von Herstellern wie AstraZeneca verlangen, für die Ausfuhr von Impfstoffen eine vorherige Genehmigung einzuholen. Die EU-Exportkontrollen werden Pharmaunternehmen dazu verpflichten, die nationalen Behörden vorab über Mengen und Bestimmungsort von Impfstofflieferungen zu informieren, sagten europäische Beamte in Brüssel. Nach Angaben eines EU-Vertreters hat EU-Ratspräsident Charles Michel eine wirksame Kontrolle der Impfstoffproduktion in Aussicht gestellt, falls diese Maßnahmen das Impfprogramm nicht wieder auf Kurs bringen sollten.