Corona-Impfstoff Biontech beantragt Europa-Zulassung – und erwartet Impfungen noch im Dezember

Die Daten basieren auf 170 Fällen, in denen sich Probanden mit Corona infiziert hatten. Der überwiegende Teil davon in der Kontrollgruppe, die statt des Impfstoff-Kandidaten ein Placebo erhielt, was für die Wirksamkeit des Impfstoffs spricht. Auch in den USA und Großbritannien haben Biontech und Pfizer die Zulassung beantragt.