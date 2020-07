Corona-Impfstoff BioNTech und Pfizer schließen Liefervertrag mit den USA

Die weltweite Pharmaindustrie forscht fieberhaft an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus. BioNTech und Pfizer haben den Impfstoff-Kandidaten BNT162b1 entwickelt, der in frühen Studien zur Bildung von Antikörpern und T-Zellen bei den Probanden führte. Ab Ende Juli soll eine breitangelegte, globale Phase-IIb/III-Studie starten, an der mehr als 30.000 gesunde Menschen teilnehmen. Diese soll die Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffes untersuchen.