Corona-Impfstoff Curevac – tragisch gescheitert

In der Folge stürzte nun die Curevac-Aktie um über 40 Prozent ab. Die Kursverluste treffen auch den Bund als Großaktionär – der deutsche Staat stieg im vergangenen Jahr mit 300 Millionen Euro bei Curevac ein; ihm gehören etwas weniger als zwanzig Prozent der Anteile. Für Gabriel Felbermayr, den Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, zeigt „der Fall Curevac wieder einmal, dass Politiker keineswegs die besseren Investoren sind.“ Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte der Ökonom weiter: „Der Staat ist ohne Not in das Unternehmen eingestiegen, das ja im letzten Frühjahr auch genügend private Investoren gefunden hatte. Auch diese verlieren jetzt Geld, aber es ist ihr eigenes, nicht das der Steuerzahler.“