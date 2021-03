Corona-Impfstoff Deutschland setzt Corona-Impfung mit Astrazeneca aus

Auch Deutschland setzt nun die Impfung gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Astrazeneca aus. Dies teilte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin am Montag mit. AstraZeneca hat seinen Covid-19-Impfstoff nach Berichten über Nebenwirkungen verteidigt. Der Pharmakonzern sehe kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Vakzin. Eine sorgfältige Analyse aller verfügbaren Sicherheitsdaten von mehr als 17 Millionen Menschen, die in der Europäischen Union und in Großbritannien mit dem Mittel geimpft wurden, habe keine Hinweise auf ein erhöhtes Risiko einer Lungenembolie, einer tiefen Venenthrombose oder einen Rückgang der Blutplättchen ergeben, teilte Astra-Zeneca am Sonntagabend mit.