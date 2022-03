Corona-Impfstoff Hier verzichtet Moderna auf Patentschutz

Die „Ärzte ohne Grenzen“ kritisieren die Impfstoffhersteller schon seit Monaten – und sie sind nicht die einzigen. Die Unternehmen sollten ihre Vakzin-Patente doch bitte rausrücken, fordern die Nichtregierungsorganisationen. Nur so könne die Impfkampagne in den Entwicklungsländern endlich in Schwung kommen. Denn während in den westlichen Industrieländern nahezu jeder, der will, die Spritze erhalten hat, sind in den Ländern mit niedrigem Einkommen gerade mal fünf Prozent der Bevölkerung geimpft.