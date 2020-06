Corona-Impfstoff „In großer Menge werden Impfstoffe frühestens 2021 zur Verfügung stehen“

WirtschaftsWoche: Herr Jeggle, im April hat Biontech damit begonnen, einen potenziellen Impfstoff gegen Covid-19 an Menschen zu testen. Wie laufen die Studien?

Helmut Jeggle: Die Studien laufen planmäßig und gut. Wir testen vier Varianten von Impfstoffen in unterschiedlicher Dosierung, in 250 Mikrogramm und in 25 Mikrogramm. Je geringer die finale Dosierung, umso mehr Patienten können versorgt werden. Die Ergebnisse wird Biontech Ende Juni oder Anfang Juli präsentieren. Wenn die Studien ihre Endpunkte erreicht haben, starten wir mit größeren Tests an Tausenden Probanden, um die Wirksamkeit noch genauer zu überprüfen.