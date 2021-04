Corona-Impfstoff Johnson & Johnson macht mit Impfstoff bereits Kasse – und jetzt gibt die EMA grünes Licht

Johnson & Johnson hatte sich am Nachmittag vor der EMA-Entscheidung noch einmal von den Vorteilen seines Corona-Impfstoffs überzeugt gezeigt. „Wir glauben weiterhin an das positive Nutzen-Risiko-Profil unseres Impfstoffs“, sagte Forschungschef Paul Stoffels in einer Analystenkonferenz. Der Pharmakonzern sei bereit, die Auslieferungen des Vakzins in Europa wieder aufzunehmen. Das Unternehmen plane unverändert, in diesem Jahr 200 Millionen Dosen an die EU, Norwegen und Island zu liefern. Ein großflächiger Einsatz des Impfstoffs hat in Europa noch nicht begonnen.



Am Mittag hatte der Pharmakonzern derweil großartige Quartalszahlen vorgelegt. Allein mit seinem Corona-Impfstoff hat der Pharmakonzern im ersten Quartal rund 100 Millionen Dollar (rund 83 Millionen Euro) umgesetzt. Johnson & Johnson präzisierte seine Prognose und erwartet nun im Gesamtjahr ein bereinigtes Ergebnis von 9,42 Dollar je Aktie bis 9,57 Dollar. Zuvor hatte J&J 9,40 bis 9,60 Dollar erwartet.