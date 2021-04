Corona-Impfstoff Johnson & Johnson macht mit Impfstoff Kasse

Experten der Europäischen Arzneimittelbehörde wollten am Dienstag ihre Untersuchungsergebnisse zu einem möglichen Zusammenhang zwischen dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson und seltenen Gehirnvenenthrombosen vorstellen. Der US-Hersteller hatte die Auslieferung in Europa in der vergangenen Woche ausgesetzt, nachdem die US-Gesundheitsbehörden diesen Schritt in den USA empfohlen hatten.