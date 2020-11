Corona-Impfstoff Warum Modernas mRNA-Impfstoff erfolgreicher sein könnte als Biontechs

Nun scheint es anders zu kommen. Das Mainzer Unternehmen Biontech gab in der vergangenen Woche positive Zwischenergebnisse bekannt, die die Welt in Euphorie versetzten: Der Impfstoff BNT162B2 ist nach bisherigen Daten in 90 Prozent der Fälle wirksam. An diesem Montag verkündet nun auch der US-Konzern Moderna gute Nachrichten – dessen Impfstoff gegen Corona schlägt demnach sogar in 94,5 Prozent der Fälle an. Beide Impfstoffe basieren auf der von Gates skeptisch beäugten mRNA-Technologie.