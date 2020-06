Corona-Impfstoffentwickler Bund steigt bei CureVac ein

Im Rennen um einen Corona-Impfstoff steigt der Bund bei der Biotechfirma CureVac ein. Die Bundesregierung will sich mit 300 Millionen Euro an dem Tübinger Unternehmen beteiligen, verkündeten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und CureVac-Hauptinvestor Dietmar Hopp, SAP-Mitgründer und Mitgründer der Beteiligungsgesellschaft dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, am Montagmittag.