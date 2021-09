Corona-Impfung : Biontech und Pfizer: Covid-19-Impfstoff sicher und wirksam bei Fünf- bis Elfjährigen

In den USA sind die Corona-Krankenhauseinweisungen und Todesfälle in den vergangenen Monaten angesichts der hochansteckenden Delta-Variante gestiegen. Auch die Fälle unter Kindern haben zugenommen. In Deutschland war die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen am höchsten. Nach Einschätzung der Ständigen Impfkommission (Stiko) besteht für Kinder und Jugendliche wegen Delta ein deutlich höheres Risiko für eine Ansteckung. Bisher gibt es aber keine Hinweise dafür, dass Delta gefährlicher für sie ist und zu schwereren Krankheitsverläufen bei ihnen führt.