Corona-Impfungen Erste Anwälte wollen für Impf-Geschädigte vor Gericht ziehen

Mitunter konnte Cäsar-Preller mit seinen Argumenten wohl schon durchdringen. In einigen Fällen hat er mit den Herstellern bereits außergerichtliche Einigungen erzielt. In wie vielen Fällen und in welcher Höhe, mag er nicht verraten. „Die Unternehmen haben natürlich kein Interesse daran, dies an die große Glocke zu hängen. Die Geschädigten erhalten dann Schadenersatz- oder Rentenzahlungen.“ Doch nicht immer klappt es mit einer außergerichtlichen Einigung. Dann geht es vor Gericht. „Wir werden zwei Klagen gegen AstraZeneca führen“, kündigt Cäsar-Preller an.



