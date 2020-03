Corona-Krise „Die globalen Lieferketten werden um 34,5 Prozent zurückgehen“

Wie stark verlagern deutsche Unternehmen ihre Lieferketten zurück nach Deutschland?

Besonders deutlich wird dieser Trend in Deutschland bei der chemischen Industrie. In dieser Branche sind die globalen Lieferketten im Zeitraum von 2011 bis 2014 um rund 2,5 Prozent zurückgegangen. In Frankreich betrug der Rückgang in dieser Branche sogar rund fünf Prozent. Im Bereich Metallindustrie und Elektroindustrie lag der Rückgang in Deutschland bei rund zwei Prozent. Gewachsen sind die Wertschöpfungsketten hingegen in der Autoindustrie, wo zwischen 2011 und 2014 eine Zunahme um 16 Prozent zu beobachten ist. Die Werke der Autozulieferer etwa in Asien produzieren allerdings nicht für den europäischen Markt, sondern für den asiatischen Markt. Rückgänge in den Lieferketten betreffen vorrangig Vorprodukte, die nach Europa oder in die USA geliefert werden.