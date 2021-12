Corona-Mutationen Wie der Omikron-Impfstoff entsteht – in 5 Schritten

Was mRNA- und Vektor-Impfstoffe unterscheidet, ist lediglich die Art des Transports: Im einen Fall wird die Spike-Erbinformation in Form von einer Nukleinsäure (mRNA) in kleine Lipidbläschen eingebettet und dann als Impfstoff gespritzt. Im anderen Fall wird die Spike-Erbinformation in ein anderes, harmloses Virus eingefügt, das dann gespritzt wird. In beiden Fällen erreicht die Erbinformation die Zellen, die damit das Spikeprotein herstellen, das wiederum das Immunsystem gegen SARS-CoV-2 aktiviert.



Im Falle einer Mutation müssen die Hersteller lediglich die Erbinformation entsprechend abändern. Da der genetische Aufbau der Omikron-Variante bekannt ist, stellt das für die Forscher kein großes Problem dar: „Das lässt sich in wenigen Tagen erledigen, dann ist der Prototyp fertig“, sagt VfA-Forschungssprecher Hömke.