Corona-Pandemie: Chinesen können sich in Hongkong mit Biontech-Impfstoff boostern lassen

China besteht bisher für seine Bürger auf seinen eigenen Totimpfstoff und hat den moderneren Biontech-Impfstoff zuletzt nur für Deutsche in China zugelassen. Eine erste Lieferung war in der vergangenen Woche in der deutschen Botschaft in Peking angekommen. Das Land sieht sich nach der plötzlichen Abkehr von seiner restriktiven Null-Covid-Politik mit einer heftigen Infektionswelle konfrontiert.