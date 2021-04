Corona-Vakzin: Versorgungsengpässe bremsen Novavax bei Impfstoff-Produktion

Noch ist das Vakzin nicht zugelassen. Nach positiven Studienergebnissen könnte das Mittel allerdings noch in diesem Monat eine Zulassung in Großbritannien erhalten, in den USA könnte es im Mai genehmigt werden. In der EU strebt Novavax einen Zulassungsantrag im zweiten Quartal an. Laut Mitte März veröffentlichten Studienergebnissen ist der Impfstoff zu 96 Prozent gegen das ursprüngliche Coronavirus und zu 86 Prozent gegen die britische Variante wirksam.