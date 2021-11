Mit den Lizenzen sollen Hersteller in 95 Ländern, in denen 53 Prozent der Weltbevölkerung leben, in die Produktion einsteigen können. Wie teuer das Medikament wird oder welcher Preisunterschied zwischen Original- und Generika-Produkt bestehen wird, sei noch nicht bekannt. Solange die WHO-Klassifizierung der Corona-Pandemie als „Notlage von internationaler Tragweite“ bestehe, bekomme das Unternehmen keine Lizenzgebühren und auch danach zumindest aus den ärmsten Ländern nicht.



Mehr zum Thema: Nach den Impfstoffen kommen nun die Medikamente. Paxlovid, Molnupiravir, Ronapreve oder Rekirona – Welches Coronamedikament macht das Rennen?