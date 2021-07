Coronaimpfstoff Johnson & Johnson hält Auffrischungs-Impfungen für unnötig

Dass der Impfstoff von J&J nur einmal verabreicht werden muss, ist für den Konzern auch ein wichtiges Verkaufsargument. In vielen Ländern wird Janssen deshalb gerne für solche Bevölkerungsgruppen eingesetzt, die schwierig erreichbar sind. In Deutschland beispielswiese wird Janssen gezielt Obdachlosen angeboten oder auch in Flüchtlingsunterkünften. Belgien bietet Seefahrern aller Nationalitäten, die in den Häfen das Landes ankommen oder abfahren, die Impfung mit J&J an Bord an. Die Schiffe befinden sich oft monatelang auf See, für die Seeleute wäre es somit schwierig, ihre Zweitimpftermine einzuhalten. Viele Seeleute kommen außerdem aus den Philippinen, Indien oder Kiribati, wo die Verfügbarkeit von Impfstoffen nicht überall so gut ist wie in Europa.



