Coronakrise: Deutscher Chemieverband VCI kippt Prognose – „2020 wird schwieriges Jahr“

Die Coronakrise trübt die Aussichten für die deutsche Chemieindustrie. Der Branchenverband VCI gab am Mittwoch seine Prognose für 2020 auf und nennt nun keine konkreten Ziele mehr. „2020 wird ein schwieriges Jahr für die chemisch-pharmazeutische Industrie. Die Unternehmen werden die Corona-Folgen in den kommenden Monaten stark spüren“, erklärte VCI-Präsident Christian Kullmann am Mittwoch.