Coronakrise: Leasing-Geschäft der VW-Finanzsparte stottert

„Wir werden uns zusammen mit den Marken des Konzerns Land für Land vornehmen, weil wir sehr unterschiedliche Effekte haben“, sagte Fiedler. Die Lage in den USA bleibe schwierig. In China, dem größten Absatzmarkt der Wolfsburger, laufe das Geschäft dagegen wieder. In mehreren Ländern bietet VW gemeinsam mit den Marken des Konzerns günstige Finanzierungskonditionen an, um den Bestand an Gebrauchtwagen auf den Höfen der Händler abzubauen. Auch das Geschäft mit Neuwagen wird angekurbelt.