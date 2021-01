Coronakrise: Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen in EU brechen 2020 um fast ein Fünftel ein

Die Coronakrise hat 2020 die Neuzulassungen bei Nutzfahrzeugen in Europa einbrechen lassen. Mit 1,7 Millionen Stück kamen 18,9 Prozent weniger Lastwagen oder Busse auf die Straßen als vor Ausbruch der Pandemie, wie aus Daten des Branchenverbandes ACEA hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Alle europäische Länder verzeichneten dabei deutliche Rückgänge; von den großen Märkten war Spanien mit einem Minus von gut einem Viertel am stärksten betroffen.