Coronakrise Volkswagen verkauft im August wieder weniger Autos

Insgesamt brach der Absatz wegen der Coronakrise seit dem Frühjahr stark ein. Besonders in China, dem Ursprungsland der Pandemie, lief es zuletzt aber wieder deutlich besser. Hier meldete Volkswagen ein Verkaufsplus von 3,5 Prozent zum August 2019, auf Jahressicht ist der Rückgang mit 11,6 Prozent aber immer noch beträchtlich. Konzernweit liegen die Auslieferungen seit dem Jahresbeginn um mehr als ein Fünftel (-21,5 Prozent) unter dem Wert für 2019. Bezogen auf den Monat August ist das Minus besonders groß in Nordamerika (-18,7 Prozent), Westeuropa (-16,6 Prozent) und Südamerika (-15,5 Prozent). Im Nahen Osten und in Afrika waren die Werte mit plus 11,6 Prozent klar besser – hier sind die verkauften Stückzahlen aber vergleichsweise gering.