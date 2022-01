Coronamedikamente Diese Medizin macht Mut, aber ein Freibrief ist sie nicht

Danke, Pharmakonzerne! In diesen Tagen kommen neue Medikamente in die Kliniken und Arztpraxen, die das Risiko einer schweren Coronaerkrankung beträchtlich senken. Beherzt hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei Pfizer, GlaxoSmithKline und Merck & Co. größere Vorräte für die Bevölkerung eingekauft.