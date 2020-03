Coronaschock in der Luftfahrt Wie sich Lufthansa die Zeit nach der Krise vorstellt

3. Mehr Urlauber, mehr Zukäufe

Dazu wird sich die Lufthansa auch strategisch anders aufstellen. So erwartet Spohr künftig einen höheren Anteil von Urlaubern unter seinen Kunden – und weniger Geschäftsreisende. „Das Reiseverhalten wird sich ändern“, so Spohr. Er erwartet offenbar, dass Manager künftig vermehrt Videokonferenzen buchen statt Flugtickets. Die Abwanderung der Vielflieger ins Internet schreckt ihn nicht. „Das Privatreisesegment ist stabiler“, so Spohr. Im Übrigen sei die Lufthansa Generalanbieter für alle Reisefälle. „Ob Fracht, Billigflug oder Premium – wenn einer auf alles vorbereitet ist, dann wir.“

Etwas weniger deutlich denkt Spohr auch über Zukäufe nach. „In jeder Krise prüfen wir strategische Opportunitäten“, so Spohr. Die von seinem Vorvorgänger Wolfgang Mayrhuber geprägte ungelenke Formulierung übersetzen Lufthansakenner mit „Übernahmen oder zumindest festen Partnerschaften“. Im Blick hat er offenbar nach wie vor Alitalia. „Wir haben immer gesagt, eine erfolgreiche Fluglinie braucht einen Investor und Partner“, so Spohr. Der Investor sei nach der Verstaatlichung nun die italienische Regierung. Und als Partner kämen in Europa ja nicht viele infrage, bot sich der Lufthansalenker an.

Zwar muss Spohr seinen keimenden Optimismus am Ende der Pressekonferenz ein wenig einbremsen. „Bis wieder 280 Passagier pro Minute bei uns einsteigen wir vor der Krise, da müssen wir noch lange warten.“ Doch sein Tatendrang mehr als nur Krisenmanager zu sein ist deutlich. „Trotz allem: Wir verlieren die Zuversicht nicht“, betont er.