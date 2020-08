Coronatests: Im Labor werden die Geräte knapp

Auch bei anderen Herstellern scheint es Probleme zu geben. So sagt Wolf Frederic Kupatt, Chef des Laborbetreibers Amedes: „Um Analysegeräte und Material zu bekommen, fragen wir auch bei anderen Unternehmen wie etwa Thermo Fisher und Abbott nach – doch auch dort ist es knapp.“ In der vergangenen Woche wurden in Deutschland etwa 900.000 Coronatests durchgeführt. „Die Laborbetreiber testen derzeit mehr als doppelt so viel wie in den schlimmsten Pandemiewochen im März und April“, sagt Kupatt.