Coronavirus: Hongkong setzt Biontech-Impfungen wegen Verpackungsschäden aus

Chan sagte, in mehr als 40 Fällen hätten Mediziner Lecks und Risse in den Fläschchen mit dem Impfstoff festgestellt. Diese seien nicht verwendet, sondern entsorgt worden. Fosun habe eine sofortige Untersuchung der gesamten Logistikkette zugesagt und wolle sich auch an den Hersteller in Deutschland wenden, damit dieser seine Anlage untersuche. Außerdem solle Biontech prüfen, ob die zurückgehaltenen Impfstoffe doch noch verwendet werden können. Andernfalls müsse so schnell wie möglich Ersatz geliefert werden.