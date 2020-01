Coronavirus in China: Deutsche Firmen in Wuhan setzen auf Prävention

„Alle Beschäftigten werden über vorbeugende Hygienemaßnahmen informiert und auf die lokalen Hinweise der Gesundheitsbehörden aufmerksam gemacht“, berichtet die Telekom-Tochter T-Systems. Ihre Mitarbeiter sollen nach Möglichkeit aus ihren Wohnungen heraus arbeiten – damit sinkt das Risiko, in Menschenansammlungen zu geraten. Viele Firmen haben aktuell ihre Aktivitäten in der Stadt zurückgefahren. Das liegt aber nicht am Virus: In China wird das Neujahrsfest gefeiert, viele Mitarbeiter haben also frei.



Zudem raten die Unternehmen – und nicht nur sie – ihren Mitarbeitern von Reisen in die betroffene Region ab. Volkswagen ruft etwa dazu auf, Dienstreisen nach China auf ein Mindestmaß zu beschränken. Beschäftigten, die trotzdem in die Volksrepublik fliegen müssen, geben die Konzerne zahlreiche Ratschläge mit auf den Weg. Manche beschreiben dabei auch das Offensichtliche: Man solle etwa Kontakt mit an Fieber erkrankten Menschen meiden, empfehlen mehrere Unternehmen ihren Geschäftsreisenden.